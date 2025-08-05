Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області змушує місцевих мешканців платити рекордно багато за окремі ЖКП.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося мешканців Вознесенська в червні, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба Вознесенської міської ради, підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області офіційно зафіксовано у рішенні виконкому №482 від 23 травня 2025 року.

Як повідомляє КП «Водопостачання м. Вознесенська», оновлені розцінки встановлені окремо для населення, бюджетних установ, інших споживачів та одного з комунальних підприємств.

Отже, жителі міста сплачують за централізоване водопостачання 34 гривні 89 копійок за кубометр. Централізоване водовідведення для них коштує 11.6. І це вже з урахуванням ПДВ.

Бюджетні організації та інші споживачі зобов’язані сплачувати за воду 41 гривню 69 копійок за кубометр, а за каналізацію - 12.56. Окремо для КП «Таборівське комунальне господарство» встановлено ціну на централізоване водопостачання у розмірі 39.2 грн.

Окрім повідомлення про підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області, у КП «Водопостачання м. Вознесенська» нагадали, що передати показники традиційно можна у кілька способів.

Найпростіше буде зателефонувати до абонентського відділу за номерами 3-22-62 або (050) 271-32-97. Також приймаються дані електронною поштою на адресу vodavoz.zbut@gmail.com. У листі необхідно вказати свою адресу, номер особового рахунку, прізвище та фінальні показники приладів обліку.

Отже, з огляду на ситуацію, стає зрозуміло, що місцеві мешканці знову повинні звикати до нової вартості ЖКП та залишати значну частину сімейного бюджету на їх оплату.

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