Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области заставляет местных жителей платить рекордно многое за отдельные ЖКУ.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось жителей Вознесенска в июне, сообщает Politeka.

Как сообщает пресс-служба Вознесенского городского совета, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области официально зафиксировано в решении исполкома №482 от 23 мая 2025 года.

Как сообщает КП «Водоснабжение г. Вознесенска», обновленные расценки установлены отдельно для населения, бюджетных учреждений, других потребителей и одного из коммунальных предприятий.

Следовательно, жители города платят за централизованное водоснабжение 34 гривны 89 копеек за кубометр. Централизованый водоотвод для них стоит 11.6. И это уже с учетом НДС.

Бюджетные организации и другие потребители обязаны платить за воду 41 гривну 69 копеек за кубометр, а за канализацию – 12.56. Отдельно для КП «Таборовское коммунальное хозяйство» установлена цена централизованного водоснабжения в размере 39.2 грн.

Кроме уведомления о повышении тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области, в КП «Водоснабжение г. Вознесенская» напомнили, что передать показатели традиционно можно несколько способов.

Проще всего будет позвонить в абонентский отдел по номерам 3-22-62 или (050) 271-32-97. Также принимаются данные по электронной почте по адресу vodavoz.zbut@gmail.com. В письме необходимо указать свой адрес, номер лицевого счета, фамилию и финальные показатели приборов учета.

Итак, учитывая ситуацию, становится ясно, что местные жители снова должны привыкать к новой стоимости ЖКУ и оставлять значительную часть семейного бюджета на их оплату.

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