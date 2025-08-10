У 2025 році продовжується виплата грошової допомоги для людей з інвалідністю у Полтавській області.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

У 2025 році продовжується виплата грошової допомоги для людей з інвалідністю у Полтавській області громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій, а також родинам загиблих під час війни. Йдеться про українців, які, незважаючи на небезпеку, залишалися на своїх робочих місцях і сумлінно виконували свої професійні обов’язки у надзвичайно складних умовах.

Ця допомога стосується насамперед працівників критичної інфраструктури, державних службовців та представників органів місцевого самоврядування. Виплати надаються як самим постраждалим, так і членам родин загиблих, які втратили життя внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Право на виплату мають:

працівники підприємств критичної інфраструктури, які отримали поранення або були травмовані внаслідок бойових дій;

державні службовці та представники місцевих рад, які постраждали внаслідок воєнних обстрілів чи інших форм збройної агресії;

родичі загиблих працівників згаданих категорій — зокрема, дружини, чоловіки, діти або інші офіційні члени сім’ї.

Розмір виплати залежить від конкретних обставин та ступеня завданої шкоди здоров’ю:

один мільйон гривень призначено для сімей загиблих;

вісімсот тисяч гривень виплачується постраждалим, які отримали інвалідність першої групи;

п’ятсот тисяч гривень — для осіб з інвалідністю другої групи;

двісті тисяч гривень — для осіб, яким встановлено інвалідність третьої групи.

Оформити заявку на отримання грошової допомоги для людей з інвалідністю у Полтавській області можна упродовж трьох років із моменту виникнення відповідного права. Подати заяву можна у зручний спосіб:

особисто звернувшись до найближчого відділення Пенсійного фонду України;

онлайн — через офіційний електронний портал пенсійного фонду.

Під час подачі заяви необхідно мати при собі такі документи:

паспорт громадянина України або ID-карту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медичні документи, що підтверджують факт поранення, травмування або встановлення інвалідності — зокрема, висновок медико-соціальної експертної комісії, довідки медичних установ або судові рішення;

у разі загибелі особи — документи, які підтверджують родинні зв’язки заявника із загиблим.

Цей вид фінансової допомоги є не лише важливим кроком у підтримці українців, які постраждали внаслідок війни, а й виявом державної вдячності та турботи про тих, хто захищає країну або забезпечує її функціонування у найнебезпечніших умовах. Усіх, хто має право на цю допомогу, закликають не зволікати з подачею документів і звертатися за належною підтримкою.

