Українці можуть отримати до одного мільйона гривень грошової допомоги для людей з інвалідністю у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).
У 2025 році продовжується виплата грошової допомоги для людей з інвалідністю у Полтавській області громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій, а також родинам загиблих під час війни. Йдеться про українців, які, незважаючи на небезпеку, залишалися на своїх робочих місцях і сумлінно виконували свої професійні обов’язки у надзвичайно складних умовах.
Ця допомога стосується насамперед працівників критичної інфраструктури, державних службовців та представників органів місцевого самоврядування. Виплати надаються як самим постраждалим, так і членам родин загиблих, які втратили життя внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
Право на виплату мають:
-
працівники підприємств критичної інфраструктури, які отримали поранення або були травмовані внаслідок бойових дій;
-
державні службовці та представники місцевих рад, які постраждали внаслідок воєнних обстрілів чи інших форм збройної агресії;
-
родичі загиблих працівників згаданих категорій — зокрема, дружини, чоловіки, діти або інші офіційні члени сім’ї.
Розмір виплати залежить від конкретних обставин та ступеня завданої шкоди здоров’ю:
-
один мільйон гривень призначено для сімей загиблих;
-
вісімсот тисяч гривень виплачується постраждалим, які отримали інвалідність першої групи;
-
п’ятсот тисяч гривень — для осіб з інвалідністю другої групи;
-
двісті тисяч гривень — для осіб, яким встановлено інвалідність третьої групи.
Оформити заявку на отримання грошової допомоги для людей з інвалідністю у Полтавській області можна упродовж трьох років із моменту виникнення відповідного права. Подати заяву можна у зручний спосіб:
-
особисто звернувшись до найближчого відділення Пенсійного фонду України;
-
онлайн — через офіційний електронний портал пенсійного фонду.
Під час подачі заяви необхідно мати при собі такі документи:
-
паспорт громадянина України або ID-карту;
-
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
-
медичні документи, що підтверджують факт поранення, травмування або встановлення інвалідності — зокрема, висновок медико-соціальної експертної комісії, довідки медичних установ або судові рішення;
-
у разі загибелі особи — документи, які підтверджують родинні зв’язки заявника із загиблим.
Цей вид фінансової допомоги є не лише важливим кроком у підтримці українців, які постраждали внаслідок війни, а й виявом державної вдячності та турботи про тих, хто захищає країну або забезпечує її функціонування у найнебезпечніших умовах. Усіх, хто має право на цю допомогу, закликають не зволікати з подачею документів і звертатися за належною підтримкою.
