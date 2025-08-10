Украинцы могут получить до одного миллиона гривен денежной помощи людям с инвалидностью в Полтавской области, сообщает Politeka.net.
Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
В 2025 году продолжается выплата денежной помощи для людей с инвалидностью в Полтавской области гражданам, пострадавшим в результате боевых действий, а также семьям погибших во время войны. Речь идет об украинцах, которые, несмотря на опасность, оставались на своих рабочих местах и добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности в сложнейших условиях.
Это касается, прежде всего, работников критической инфраструктуры, государственных служащих и представителей органов местного самоуправления. Выплаты предоставляются как самим пострадавшим, так и членам семей погибших, потерявшим жизнь в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
Право на выплату имеют:
-
работники предприятий критической инфраструктуры, получившие ранения или травмированные в результате боевых действий;
-
государственные служащие и представители местных советов, пострадавших в результате военных обстрелов или других форм вооруженной агрессии;
-
родственники погибших работников упомянутых категорий — в частности супруги, мужья, дети или другие официальные члены семьи.
Размер выплаты зависит от конкретных обстоятельств и степени причиненного вреда здоровью:
-
один миллион гривен предназначен для семей погибших;
-
восемьсот тысяч гривен выплачивается пострадавшим, получившим первую группу;
-
пятьсот тысяч гривен - для лиц со второй группы;
-
двести тысяч гривен – для лиц, которым установлена инвалидность третьей группы.
Оформить заявку на получение денежной помощи людям с инвалидностью в Полтавской области можно в течение трех лет с момента возникновения соответствующего права. Подать заявление можно удобным способом:
-
лично обратившись в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины;
-
онлайн – через официальный электронный портал пенсионного фонда.
При подаче заявления необходимо иметь при себе следующие документы:
-
паспорт гражданина Украины или ID-карту;
-
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
-
медицинские документы, подтверждающие факт ранения, травмирования или установления группы - в частности, заключение медико-социальной экспертной комиссии, справки медицинских учреждений или судебные решения;
-
в случае гибели лица – документы, подтверждающие родственные связи заявителя с погибшим.
Этот вид финансовой помощи является не только важным шагом в поддержке украинцев, пострадавших в результате войны, но и проявлением государственной благодарности и заботы о тех, кто защищает страну или обеспечивает ее функционирование в самых опасных условиях. Всех, кто имеет право на эту помощь, призывают не тянуть с подачей документов и обращаться за надлежащей поддержкой.
