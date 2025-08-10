В 2025 году продолжается выплата денежной помощи для людей с инвалидностью в Полтавской области.

Украинцы могут получить до одного миллиона гривен денежной помощи людям с инвалидностью в Полтавской области.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В 2025 году продолжается выплата денежной помощи для людей с инвалидностью в Полтавской области гражданам, пострадавшим в результате боевых действий, а также семьям погибших во время войны. Речь идет об украинцах, которые, несмотря на опасность, оставались на своих рабочих местах и добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности в сложнейших условиях.

Это касается, прежде всего, работников критической инфраструктуры, государственных служащих и представителей органов местного самоуправления. Выплаты предоставляются как самим пострадавшим, так и членам семей погибших, потерявшим жизнь в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Право на выплату имеют:

работники предприятий критической инфраструктуры, получившие ранения или травмированные в результате боевых действий;

государственные служащие и представители местных советов, пострадавших в результате военных обстрелов или других форм вооруженной агрессии;

родственники погибших работников упомянутых категорий — в частности супруги, мужья, дети или другие официальные члены семьи.

Размер выплаты зависит от конкретных обстоятельств и степени причиненного вреда здоровью:

один миллион гривен предназначен для семей погибших;

восемьсот тысяч гривен выплачивается пострадавшим, получившим первую группу;

пятьсот тысяч гривен - для лиц со второй группы;

двести тысяч гривен – для лиц, которым установлена инвалидность третьей группы.

Оформить заявку на получение денежной помощи людям с инвалидностью в Полтавской области можно в течение трех лет с момента возникновения соответствующего права. Подать заявление можно удобным способом:

лично обратившись в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины;

онлайн – через официальный электронный портал пенсионного фонда.

При подаче заявления необходимо иметь при себе следующие документы:

паспорт гражданина Украины или ID-карту;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинские документы, подтверждающие факт ранения, травмирования или установления группы - в частности, заключение медико-социальной экспертной комиссии, справки медицинских учреждений или судебные решения;

в случае гибели лица – документы, подтверждающие родственные связи заявителя с погибшим.

Этот вид финансовой помощи является не только важным шагом в поддержке украинцев, пострадавших в результате войны, но и проявлением государственной благодарности и заботы о тех, кто защищает страну или обеспечивает ее функционирование в самых опасных условиях. Всех, кто имеет право на эту помощь, призывают не тянуть с подачей документов и обращаться за надлежащей поддержкой.

