Безкоштовне житло для ВПО Полтавській області є можливістю отримати тимчасовий прихисток у людських умовах без фінансового навантаження.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області нині доступне в кількох населених пунктах регіону, включаючи обласний центр і прилеглі території, повідомляє Politeka.

Інформація про варіанти розміщення розміщена на платформі Допомагай, де зібрані пропозиції тимчасового проживання без орендної плати.

У Пирятинському районі, село Високе, доступний дачний будинок із пічним опаленням, газовою плитою (на балоні), свердловиною, телевізором, меблями. У помешканні — три окремі місця для сну. Проживання дозволене з тваринами — собаками або котами. До районного центру — лише три кілометри, що важливо для людей, яким потрібна доступність до основної інфраструктури.

На вулиці Драгоманова, у Полтаві, пропонують простір для жінки з дитиною. Пропозиція передбачає безкоштовне харчування, комунальні послуги, засоби гігієни. Помешкання має двір, дитячий майданчик з гойдалкою, батутом, надувним басейном. Район тихий, не піддається загрозам обстрілів.

Ще одна пропозиція — приватна садиба на провулку Тупий у Полтаві. Житло доступне для жінок або подружніх пар, які мають досвід роботи на землі. У будинку простора кімната, часткові зручності. Поряд мешкає літня жінка, котра не потребує догляду, однак прагне спокійного сусідства.

До слова, на Полтавщині пенсіонери також можуть отримати субсидії. Слід звернутися до Пенсійного фонду України для оновлення даних. Це важливо, зокрема, для тих, хто прагне зменшити витрати на оплату житлово-комунальних послуг.

