Є ситуації, коли необхідно особисто подати заяву та декларацію про доходи або спрощену заяву на субсидії для пенсіонерів у Полтавській області.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області потрібно буде повторно оформити частині українців, щоб не втратити допомогу, повідомляє Politeka.net.

Про це нагадали в ПФУ.

Громадянам, у яких з початку літа відбулися зміни в складі родини або майновому становищі, слід звернутися до Пенсійного фонду України для оновлення даних. Це важливо, зокрема, для тих, хто прагне зменшити витрати на оплату житлово-комунальних послуг.

У серпні Пенсійний фонд продовжує процес визначення осіб, які зможуть отримати субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на новий період — до 30 квітня 2026 року. Для тих, хто вже раніше отримував таку допомогу, вона буде автоматично переоформлена за умови, що:

склад родини залишився незмінним;

не виникло заборгованості за комунальні послуги.

Водночас є ситуації, коли громадянам необхідно особисто подати заяву та декларацію про доходи або спрощену заяву на субсидії для пенсіонерів у Полтавській області. Це потрібно зробити, якщо:

в родині є внутрішньо переміщені особи;

у минулому опалювальному сезоні субсидія була призначена, але становила 0 грн;

допомога необхідна на придбання скрапленого газу чи пічного палива;

фактична кількість мешканців у житлі менша, ніж кількість зареєстрованих;

члени родини оплачують комунальні послуги, проживаючи у орендованому помешканні.

Усі зміни у складі родини або в доходах потрібно повідомити до Пенсійного фонду впродовж 30 днів. Якщо субсидія оформлюється не з початку неопалювального сезону, при її розрахунку враховуються доходи за два попередні квартали.

З літа 2025 року для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних родин (у складі яких троє і більше дітей) діють спрощені правила оформлення субсидії. Згідно з оновленими умовами, таким сім’ям не відмовляють у наданні допомоги навіть у разі:

наявності банківського депозиту;

купівлі житлової нерухомості чи земельної ділянки;

витрат на забезпечення потреб дітей — зокрема одягу, продуктів харчування, побутової техніки тощо — за наявності підтвердних документів.

Крім того, підвищено поріг допустимого боргу за комунальні послуги: якщо раніше він становив 680 грн, то нині його збільшено до 4 000 грн.

Також у разі призначення субсидії дитячим будинкам сімейного типу та прийомним родинам не враховуються доходи осіб, які формально зареєстровані за місцем проживання, але не зазначені в декларації. Відповідно, їхні доходи та майновий стан не впливатимуть на розрахунок допомоги.

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