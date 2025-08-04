Есть ситуации, когда необходимо лично подать заявление и декларацию о доходах или упрощенном заявлении на субсидии для пенсионеров в Полтавской области.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области нужно будет повторно оформить части украинцев, чтобы не лишиться помощи, сообщает Politeka.net.

Об этом напомнили в ПФУ.

Гражданам, у которых с начала лета произошли изменения в составе семьи или имущественном положении, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины для обновления данных. Это важно, в частности, для тех, кто стремится снизить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В августе Пенсионный фонд продолжает процесс определения лиц, которые смогут получить субсидии для пенсионеров в Полтавской области на новый период до 30 апреля 2026 года. Для тех, кто ранее получал такую помощь, она будет автоматически переоформлена при условии, что:

состав семьи остался неизменным;

не возникла задолженность за коммунальные услуги.

В то же время, есть ситуации, когда гражданам необходимо лично подать заявление и декларацию о доходах или упрощенное заявление на субсидии для пенсионеров в Полтавской области. Это нужно сделать, если:

есть внутренне перемещенные лица;

в прошлом отопительном сезоне льгота была назначена, но составила 0 грн.;

помощь необходима для приобретения сжиженного газа или печного топлива;

фактическое количество жильцов в жилье меньше, чем количество зарегистрированных;

близкие оплачивают коммунальные услуги, проживая в арендованном доме.

Все изменения в составе семьи или в доходах должны быть сообщены в Пенсионный фонд в течение 30 дней.

С лета 2025 г. для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей (в составе которых трое и более детей) действуют упрощенные правила оформления субсидии. Согласно обновленным условиям, таким семействам не отказывают в оказании помощи даже в случае:

наличия банковского депозита;

покупки жилой недвижимости или земельного участка;

расходов по обеспечению потребностей детей — в частности одежды, продуктов питания, бытовой техники и т.д. — при наличии подтверждающих документов.

Кроме того, повышен порог допустимого долга за коммунальные услуги: если раньше он составлял 680 грн, то сейчас он увеличен до 4 000 грн.

Также в случае назначения льгота детским домам семейного типа и приемным семействам не учитываются доходы лиц, формально зарегистрированных по месту жительства, но не указанных в декларации. Соответственно, их доходы и имущественное состояние не будут влиять на расчет помощи.

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