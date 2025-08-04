Субсидии для пенсионеров в Полтавской области нужно будет повторно оформить части украинцев, чтобы не лишиться помощи, сообщает Politeka.net.
Об этом напомнили в ПФУ.
Гражданам, у которых с начала лета произошли изменения в составе семьи или имущественном положении, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины для обновления данных. Это важно, в частности, для тех, кто стремится снизить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В августе Пенсионный фонд продолжает процесс определения лиц, которые смогут получить субсидии для пенсионеров в Полтавской области на новый период до 30 апреля 2026 года. Для тех, кто ранее получал такую помощь, она будет автоматически переоформлена при условии, что:
- состав семьи остался неизменным;
- не возникла задолженность за коммунальные услуги.
В то же время, есть ситуации, когда гражданам необходимо лично подать заявление и декларацию о доходах или упрощенное заявление на субсидии для пенсионеров в Полтавской области. Это нужно сделать, если:
- есть внутренне перемещенные лица;
- в прошлом отопительном сезоне льгота была назначена, но составила 0 грн.;
- помощь необходима для приобретения сжиженного газа или печного топлива;
- фактическое количество жильцов в жилье меньше, чем количество зарегистрированных;
- близкие оплачивают коммунальные услуги, проживая в арендованном доме.
Все изменения в составе семьи или в доходах должны быть сообщены в Пенсионный фонд в течение 30 дней.
С лета 2025 г. для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей (в составе которых трое и более детей) действуют упрощенные правила оформления субсидии. Согласно обновленным условиям, таким семействам не отказывают в оказании помощи даже в случае:
- наличия банковского депозита;
- покупки жилой недвижимости или земельного участка;
- расходов по обеспечению потребностей детей — в частности одежды, продуктов питания, бытовой техники и т.д. — при наличии подтверждающих документов.
Кроме того, повышен порог допустимого долга за коммунальные услуги: если раньше он составлял 680 грн, то сейчас он увеличен до 4 000 грн.
Также в случае назначения льгота детским домам семейного типа и приемным семействам не учитываются доходы лиц, формально зарегистрированных по месту жительства, но не указанных в декларации. Соответственно, их доходы и имущественное состояние не будут влиять на расчет помощи.
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