Бесплатное жилье для ВПЛ Полтавской области является возможностью получить временное убежище в человеческих условиях без финансовой нагрузки.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области в настоящее время доступно в нескольких населенных пунктах региона, включая областной центр и близлежащие территории, сообщает Politeka.

Информация о вариантах размещения размещена на платформе "Допомагай" , где собраны предложения временного проживания без арендной платы.

В Пирятинском районе село Высокое, доступный дачный дом с печным отоплением, газовой плитой (на баллоне), скважиной, телевизором, мебелью. В доме — три отдельных места для сна. Проживание разрешено с животными – собаками или котами. До районного центра всего три километра, что важно для людей, которым нужна доступность к основной инфраструктуре.

На улице Драгоманова в Полтаве предлагают простор для женщины с ребенком. Предложение подразумевает бесплатное питание, коммунальные услуги, средства гигиены. В нем есть двор, детская площадка с качелями, батутом, надувным бассейном. Район тихий, не подверженный угрозам обстрелов.

Еще одно предложение — частный дом на переулке Тупой в Полтаве. Жилье доступно для женщин или супружеских пар, имеющих опыт работы на земле. В доме просторная комната, частичные удобства. Рядом живет пожилая женщина, которая не нуждается в уходе, однако стремится к спокойному соседству.

Кстати, на Полтавщине пенсионеры также могут получить субсидии. Следует обратиться в Пенсионный фонд Украины для обновления данных.

