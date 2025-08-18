Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві призначені лише українцям, що відповідають важливим умовам.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати від благодійного фонду "Карітас", проте варто знати всі нюанси роздачі їжі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці фонду в Фейсбук.

Благодійна організація "Карітас" продовжує допомагати тим, хто цього потребує. Оголошено чергову видачу продуктових наборів для вразливих категорій населення.

Хто має право на отримання допомоги:

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві призначені новоприбулим внутрішньо переміщених осіб, які переїхали у липні 2025 року та належать до однієї з наступних категорій вразливості:

Одинокі матері, батьки або офіційні опікуни, які виховують неповнолітніх дітей. Увага: наявність підтверджуючих документів є обов’язковою умовою;

Самотні люди віком шістдесят п’ять років і старші;

Родини з трьома або більше неповнолітніми дітьми (багатодітні сім’ї).

Що потрібно мати з собою для реєстрації та отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві:

Паспорт громадянина України (оригінал);

Ідентифікаційний код (оригінал);

Довідка внутрішньо переміщеної особи (оригінал).

Адреса пункту видачі гуманітарної допомоги: місто Полтава, вулиця Семена Антонця, будинок двадцять чотири. Кількість продуктових наборів обмежена, тому просимо не зволікати з реєстрацією.

Контактний номер телефону для довідок: нуль п’ятдесят вісімдесят вісім вісімдесят сім нуль два дев’ять.

Підкреслимо, що "Карітас України" (Caritas, «Милосердна Любов») — національна мережа благодійних організацій, заснованих Українською греко-католицькою церквою, яка створює системні і сталі рішення, що допомагають людині вийти з кризи та жити з гідністю.

