Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати від благодійного фонду "Карітас", проте варто знати всі нюанси роздачі їжі, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сторінці фонду в Фейсбук.
Благодійна організація "Карітас" продовжує допомагати тим, хто цього потребує. Оголошено чергову видачу продуктових наборів для вразливих категорій населення.
Хто має право на отримання допомоги:
Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві призначені новоприбулим внутрішньо переміщених осіб, які переїхали у липні 2025 року та належать до однієї з наступних категорій вразливості:
- Одинокі матері, батьки або офіційні опікуни, які виховують неповнолітніх дітей. Увага: наявність підтверджуючих документів є обов’язковою умовою;
- Самотні люди віком шістдесят п’ять років і старші;
- Родини з трьома або більше неповнолітніми дітьми (багатодітні сім’ї).
Що потрібно мати з собою для реєстрації та отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві:
- Паспорт громадянина України (оригінал);
- Ідентифікаційний код (оригінал);
- Довідка внутрішньо переміщеної особи (оригінал).
Адреса пункту видачі гуманітарної допомоги: місто Полтава, вулиця Семена Антонця, будинок двадцять чотири. Кількість продуктових наборів обмежена, тому просимо не зволікати з реєстрацією.
Контактний номер телефону для довідок: нуль п’ятдесят вісімдесят вісім вісімдесят сім нуль два дев’ять.
Підкреслимо, що "Карітас України" (Caritas, «Милосердна Любов») — національна мережа благодійних організацій, заснованих Українською греко-католицькою церквою, яка створює системні і сталі рішення, що допомагають людині вийти з кризи та жити з гідністю.
