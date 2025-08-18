Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве можно получить от благотворительного фонда "Каритас", однако следует знать все нюансы раздачи пищи, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на странице фонда в Фейсбуке.
Благотворительная организация "Каритас" продолжает помогать тем, кто в этом нуждается. Объявлена очередная выдача продуктовых наборов для уязвимых категорий населения.
Кто имеет право на получение помощи:
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предназначены вновь прибывшим внутренне перемещенным лицам, которые переехали в июле 2025 года и принадлежат к одной из следующих категорий уязвимости:
- Одинокие матери, родители или официальные опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей. Внимание: наличие подтверждающих документов является обязательным условием;
- Одинокие люди в возрасте шестьдесят пять лет и старше;
- Семьи с тремя или более несовершеннолетними детьми (многодетные семьи).
Что нужно иметь с собой для регистрации и получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве:
- Паспорт гражданина Украины (оригинал);
- Идентификационный код (оригинал);
- Справка внутриперемещенного лица (оригинал).
Адрес пункта выдачи гуманитарной помощи: город Полтава, улица Семена Антонца, дом двадцать четыре. Количество продуктовых наборов ограничено, поэтому просим не медлить с регистрацией.
Контактный номер телефона для справок: ноль пятьдесят восемьдесят восемьдесят восемьдесят семь ноль два девять.
Подчеркнем, что "Каритас Украины" (Caritas, «Милосердная Любовь») — национальная сеть благотворительных организаций, основанных Украинской греко-католической церковью, которая создает системные и устоявшиеся решения, помогающие человеку выйти из кризиса и жить с достоинством.
