Робота для пенсіонерів у Чернігові представлена в різних сферах, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Сервіс Glovo активно шукає кур'єрів та кур'єрок з власним транспортом (велосипед, мотоцикл, авто). Компанія обіцяє дохід до 35 000 гривень на місяць, можливість самостійно обирати години, страхування під час замовлень. Вимог до військових документів немає. Щоб почати, необхідно пройти онлайн-реєстрацію. Для автомобілістів — також мати документи на машину та водійські права.

Дитячий розважальний комплекс «Fly Kids» запрошує на вакансію кухаря. Заклад пропонує комфортні умови, оплачуване стажування, навчання, графік 5/2 або за домовленістю. У меню — італійська, японська, європейська кухні. Кандидат повинен мати досвід, знання рецептури, розуміння технологій. До обов’язків входить: готування, підготовка робочого місця, участь у видачі страв. Заклад працює щодня з 10:00 до 21:00.

Мережа зоомагазинів «Рожевий Мопс» у Чернігові також відкрита для людей старшого віку. В обов'язки продавця входять: обслуговування покупців, прийом продукції, перевірка строків, інвентаризація, консультації. Важливо мати охайний зовнішній вигляд, грамотну мову, любов до тварин, комунікабельність. Пропонують 5-денний робочий тиждень, 2 вихідних, стажування коштом компанії, відповідальне ставлення до товарів та санітарних норм.

Робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює кілька напрямків: доставка, кухня та роздрібна торгівля. Усі позиції передбачають стабільність, зрозумілі обов’язки, адекватне навантаження та відкритість до людей поважного віку.

