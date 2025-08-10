Работа для пенсионеров в Чернигове охватывает несколько направлений.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Сервис Glovo активно ищет курьеров и курьеров с личным транспортом (велосипед, мотоцикл, авто). Компания обещает доход до 35 000 гривен в месяц, возможность самостоятельно выбирать часы, страхование при заказах. Требований к военным документам нет. Для начала необходимо пройти онлайн-регистрацию. Для автомобилистов также иметь документы на машину и водительские права.

Детский развлекательный комплекс «Fly Kids» приглашает на вакансию повара . Заведение предлагает комфортные условия, оплачиваемую стажировку, обучение, график 5/2 или по договоренности. В меню – итальянская, японская, европейская кухни. Кандидат должен иметь опыт, знание рецептуры, понимание технологий. В обязанности входит: приготовление, подготовка рабочего места, участие в выдаче блюд. Заведение работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

Сеть зоомагазинов «Розовый Мопс» в Чернигове также открыта для людей постарше. В обязанности продавца входят: обслуживание покупателей, приём продукции, проверка сроков, инвентаризация, консультации. Важно иметь опрятный внешний вид, грамотный язык, любовь к животным, коммуникабельность. Предлагают 5-дневную рабочую неделю, 2 выходных, стажировку на средства компании, ответственное отношение к товарам и санитарным нормам.

Работа для пенсионеров в Чернигове включает в себя несколько направлений: доставка, кухня и розничная торговля. Все позиции подразумевают стабильность, понятные обязанности, адекватную нагрузку и открытость к людям преклонного возраста.

