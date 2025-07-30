Робота для пенсіонерів у Чернігові є реальною можливістю залишатися активними, мати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Чернігові представлена одразу кількома відкритими вакансіями у різних галузях, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

У місті та поблизу нього активно шукають кур’єрів, вантажників і електриків. Офіційне працевлаштування та стабільна оплата гарантовані.

Сервіс доставки Glovo запрошує на позицію кур’єра або кур’єрки для доставлення замовлень на авто, мото або велосипеді. Праця доступна як повна, так і часткова. Компанія обіцяє до 35 000 грн на місяць, виплати — щотижня або щодня. Гнучкий графік дозволяє самостійно планувати години. Перевага — не потрібно надавати військовий квиток чи приписне для чоловіків. Для початку необхідно пройти онлайн-реєстрацію.

Вантажник потрібен на склад у селі Мартусівка (Бориспільський район), однак пошук працівників ведеться і в Чернігові. Обов'язки передбачають переміщення товарів на електровізку. Заробітна плата — від 29 000 до 35 000 грн, залежно від обсягу виконаних завдань. Є додаткові виплати за кількість змін, оплачувані лікарняні, безкоштовне харчування, спецодяг, корпоративний транспорт і офіційне оформлення за спрощеною схемою.

На підприємстві Карбоголд, ТОВ також є вакантна посада електрика. Заробітна плата становить 25 000 грн на місяць. Обов’язки — обслуговування ліній, печей, дровоколу та брикетної техніки. Графік — з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 17:00.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігові — це реальна можливість залишатися активними, мати стабільний дохід і працювати у зручному форматі.

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