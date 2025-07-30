Работа для пенсионеров в Чернигове реальная возможность оставаться активными, иметь стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Чернигове представлена сразу несколькими открытыми вакансиями в разных отраслях, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В городе и близ него активно ищут курьеров, грузчиков и электриков. Официальное трудоустройство и стабильная оплата гарантированы.

Сервис доставки Glovo приглашает на позицию курьера или курьерки для доставки заказов на авто, мото или велосипеде. Труд доступный как полный, так и частичный. Компания обещает до 35 000 грн в месяц , выплаты – еженедельно или ежедневно. Гибкий график позволяет самостоятельно планировать часы. Преимущество – не нужно предоставлять военный билет или приписное для мужчин. Для начала нужно пройти онлайн-регистрацию.

Грузчик нужен на склад в селе Мартусовка (Бориспольский район), однако поиск работников ведется и в Чернигове. Обязанности предполагают перемещение товаров на электротележке. Заработная плата - от 29 000 до 35 000 грн в зависимости от объема выполненных задач. Есть дополнительные выплаты за количество изменений, оплачиваемые больничные, бесплатное питание, спецодежда, корпоративный транспорт и официальное оформление по упрощенной схеме.

На предприятии Карбоголд, ООО также имеется вакантная должность электрика . Заработная плата составляет 25 000 грн в месяц . Обязанности – обслуживание линий, печей, дровокола и брикетной техники. График – с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00.

Итак, работа для пенсионеров в Чернигове – это реальная возможность оставаться активными, иметь стабильный доход и работать в удобном формате.

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