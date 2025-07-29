Зміняться тарифи на комунальні послуги з 1 серпня у Чернігові, проте лише на електроенергію та не для всіх українців.

Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня у Чернігові зростуть лише для частини українців та не на всі послуги, повідомляє Politeka.net.

Зростання запровадила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зміняться тарифи на комунальні послуги з 1 серпня у Чернігові, проте лише на електроенергію. Підвищення стосуватимуться виключно бізнес-споживачів. Рішення про підвищення граничних цін — так званих прайс-кепів — ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Причиною такого кроку стало суттєве зростання навантаження на енергосистему в години вечірнього піку.

Нововведення стосуються трьох основних сегментів оптового ринку електроенергії: «на добу наперед», внутрішньодобового та балансуючого.

Підвищені ціни діятимуть щоденно у вечірній період — з 17:00 до 23:00 — коли споживання електроенергії є найбільшим.

Відповідно до оновлених граничних тарифів:

на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку ціна за 1 мегават-годину підвищується з 9 000 гривень до 15 000 гривень;

на балансуючому ринку максимальна вартість зросте з 10 000 гривень до 16 000 гривень.

Таким чином, середнє здорожчання у вечірній період становитиме близько 1,67 раза.

Для побутових споживачів тарифи на комунальні послуги з 1 серпня у Чернігові залишаються незмінними. Фіксована ціна на електроенергію становить 4 гривні 32 копійки за 1 кіловат-годину. Її стабільність гарантується за рахунок механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО), який дозволяє компенсувати різницю між ринковою та соціальною ціною.

Втім, фахівці наголошують, що навіть без зміни тарифів для населення, нові правила можуть мати непрямий вплив на споживачів. Зростання витрат підприємств, промисловості, рітейлу та сфери послуг неминуче відіб’ється на кінцевих цінах товарів і послуг. Це може призвести до поступового подорожчання у різних секторах — від продуктів до перевезень та комунальних витрат.

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