Изменятся тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Чернигове, но только на электроэнергию и не для всех украинцев.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Чернигове вырастут только для части украинцев и не все услуги, сообщает Politeka.net.

Рост цен ввела Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Изменятся тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Чернигове, но только на электроэнергию. Повышения будут касаться исключительно бизнес-потребителей. Решение о повышении предельных цен – так называемых прайс-кепов – приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммуналки (НКРЭКУ). Причиной такого шага стал существенный рост нагрузки на энергосистему в часы вечернего пика.

Нововведения касаются трех основных сегментов оптового рынка электроэнергии: «вперед», внутрисуточного и балансирующего.

Повышенные будут действовать ежедневно в вечерний период — с 17:00 до 23:00 — когда потребление электроэнергии наибольшее.

Согласно обновленным предельным тарифам:

на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке цена за 1 мегаватт-час повышается с 9 000 гривен до 15 000 гривен;

на балансирующем рынке максимальная стоимость вырастет с 10 000 до 16 000 гривен.

Таким образом, среднее подорожание в вечерний период составит около 1,67 раза.

Для бытовых потребителей тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Чернигове остаются неизменными. Фиксированная сумма на электроэнергию составляет 4 гривны 32 копейки за 1 киловатт-час. Ее стабильность гарантируется за счет механизма возложения специальных обязанностей (ПСО), позволяющего компенсировать разницу между рыночной и социальной стоимостью.

Впрочем, специалисты отмечают, что даже без изменения тарифов для населения новые правила могут оказать косвенное влияние на потребителей. Рост издержек компаний, индустрии, ритейла неизбежно отразится на конечных ценах продуктов. Это может привести к постепенному удорожанию разных секторов — от продуктов до перевозок и коммунальных расходов.

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