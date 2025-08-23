Робота для пенсіонерів в Миколаєві представлена кількома актуальними вакансіями, які дозволяють обрати зайнятість за досвідом та навичками, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Компанія Ukr leg prom шукає швачку. Місце праці — Миколаїв, повна зайнятість. Запрошують кандидатів з досвідом від двох років і середньою спеціальною освітою. Робочий день триває з 08:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю. Зарплата складає 1500 гривень на день, виплати щотижня. Основне завдання — повне виготовлення виробів.

ФОП Орлов Д.В. пропонує вакансію вантажника на складі-магазині «КВАДРАТ» (вул. Кіровоградська, 23). Повна зайнятість, можливість працевлаштування для людей похилого віку. Робочий графік — з 08:00 до 18:00. Оплата залежить від сезону: 550 грн/день у зимові місяці та 650 грн — у період з березня до листопада. Додатково передбачені премії до 2000 грн за відсутність запізнень, скарг, дотримання правил і підтримку чистоти. Основні обов’язки — завантаження товару, спілкування з клієнтами, обробка замовлень, підтримка порядку на складі.

Торгівельна компанія «Ірбіс» відкрила вакансію оператора комп’ютерного набору. Розглядають кандидатів з досвідом у роздрібній торгівлі та впевненими навичками роботи з ПК, Word, Excel. Графік — з 12:00 до 20:00 у будні. Праця в офісі, у логістичному відділі. До основних завдань входить оформлення замовлень, комунікація з клієнтами, водіями, обробка баз даних.

Отже, робота для пенсіонерів в Миколаєві охоплює різні сфери — від ручної праці до офісної зайнятості.

