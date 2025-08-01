Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає підтримку для тих, хто зараз у склаждних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області стане ще доступнішою завдяки новій ініціативі, яку реалізують Карітас України спільно з Гуманітарним фондом для України, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіцйному сайті організації, розгортається велика програма підтримки людей, котрі постраждали від війни та були змушені залишити свої домівки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області розпочнеться одночасно у трьох регіонах, які найбільше постраждали через бойові дії. У фокусі не лише матеріальна та психологічна підтримка, а й юридичні консультації та навіть послуги з телемедицини.

Усе це передбачено в межах великого проєкту, що триватиме до кінця весни 2026 року. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області впроваджується через п’ять локальних офісів Карітасу.

Йдеться про осередки у Кам’янському, Кривому Розі, Запоріжжі, Миколаєві та Маріуполі. Команди вже пройшли стартові зустрічі, погодили графік і розпочинають реалізацію програми. Кожен осередок відповідатиме за певні напрями роботи.

Зокрема, Карітас Кам’янське, Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв сконцентруються на ремонтах житла. Це будуть як малі, так і середні роботи. Увагу також приділять тимчасовому житлу. Його не тільки відновлюватимуть, а й облаштовуватимуть зручними меблями.

У межах програми передбачено поширення спеціальних наборів. Їх отримають як новоприбулі до регіонів, так і люди з особливими потребами. Йдеться про гігієнічні засоби, базові речі першої необхідності, а також предмети догляду для осіб з інвалідністю.

Крім того, у Кам’янському, Запоріжжі та Миколаєві запрацюють дитячі простори. Вони створюються як безпечне і дружнє середовище для дітей, які пережили евакуацію чи втратили рідних.

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