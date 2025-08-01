Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области поддерживает тех, кто сейчас в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области станет еще доступнее благодаря новой инициативе, реализуемой Каритасом Украины совместно с Гуманитарным фондом для Украины, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте организации, разворачивается большая программа поддержки людей, пострадавших от войны и вынужденных покинуть свои дома.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области начнется одновременно в трех регионах, наиболее пострадавших из-за боевых действий. В фокусе не только материальная и психологическая поддержка, но и юридические консультации и услуги телемедицины.

Все это предусмотрено в рамках крупного проекта, который продлится до конца весны 2026 года. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области внедряется через пять локальных офисов Каритаса.

Речь идет о центрах в Каменском, Кривом Роге, Запорожье, Николаеве и Мариуполе. Команды уже прошли стартовые встречи, согласовали график и приступают к реализации программы. Каждая ячейка будет отвечать за определенные направления работы.

Каритас Каменское, Кривой Рог, Запорожье и Николаев сконцентрируются на ремонтах жилья. Это будут как малые, так и средние работы. Внимание также уделят временному жилью. Его не только будут восстанавливать, но и будут обустраивать удобной мебелью.

В рамках программы предусмотрено распространение специальных наборов. Их получат как новоприбывшие в регионы, так и люди с особыми потребностями. Речь идет о гигиенических средствах, базовых вещах первой необходимости, а также предметах ухода для лиц с инвалидностью.

Кроме того, в Каменском, Запорожье и Николаеве заработают детские просторы. Они создаются как безопасная и дружеская среда для детей, переживших эвакуацию или потерявших родных.

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