Работа для пенсионеров в Николаеве представлена несколькими актуальными вакансиями, позволяющими выбрать занятость по опыту и навыкам, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Компания Ukr leg prom ищет швею . Место работы – Николаев, полная занятость. Приглашают кандидатов с опытом от двух лет и средним специальным образованием. Рабочий день длится с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Зарплата составляет 1500 гривен в день, выплаты еженедельно. Основная задача – полное изготовление изделий.

ФЛП Орлов Д.В. предлагает вакансию погрузчика на складе-магазине «КВАДРАТ» (ул. Кировоградская, 23). Полная занятость, возможность трудоустройства для пожилых людей. Рабочий график – с 08:00 до 18:00. Оплата зависит от сезона: 550 грн/день в зимние месяцы и 650 грн - в период с марта по ноябрь. Дополнительно предусмотрены премии до 2000 грн. за отсутствие опозданий, жалоб, соблюдение правил и поддержание чистоты. Основные обязанности – загрузка товара, общение с клиентами, обработка заказов, поддержание порядка на складе.

Торговая компания "Ирбис" открыла вакансию оператора компьютерного набора. Рассматривают кандидатов с опытом розничной торговли и уверенными навыками работы с ПК, Word, Excel. График – с 12:00 до 20:00 в будни. Труд в офисе, логистическом отделе. В основные задачи входит оформление заказов, коммуникация с клиентами, водителями, обработка баз данных.

Следовательно, работа для пенсионеров в Николаеве охватывает разные сферы — от ручного труда до офисной занятости.

