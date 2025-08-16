Дефіцит продуктів у Сумській області може поглибитися, якщо поставки молочної продукції до Європи припиняться.

Дефіцит продуктів у Сумській області став однією з причин зростання закупівельних цін на молоко-сировину у другій половині липня, повідомляє Politeka.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі пояснює це внутрішньою нестачею сировини та зростанням попиту на біржові товари за кордоном. Додатковим чинником впливу виступає девальвація гривні, яка сприяє підвищенню вартості готової продукції.

Станом на 22 липня ціна молока екстра ґатунку становила 16,14 гривень за кг без ПДВ — на 14 коп. більше, ніж у червні. У господарствах межі варіюються від 15,50 до 16,70 гривень. Вищий ґатунок у середньому коштує 15,85 грн/кг без ПДВ, при діапазоні 15,30–16,35 гривень. Показники зросли відповідно на 10–15 коп. Перший ґатунок залишається на рівні 15,45 за кг, межі — 15,00–15,60 грн. Без змін.

Середньозважена ціна трьох категорій — 15,92 грн/кг без ПДВ. Це на 12 коп. вище, ніж у попередньому періоді. У червні зросли поставки казеїну та вершкового масла. За пів року експорт останнього збільшився на 50%.

Кухалейшвілі зазначає, що очікується подальше зростання закупівельних цін на початку серпня. Причина — бажання виробників підвищити прибутковість на тлі активного попиту на зовнішніх ринках. Водночас, існують ризики зниження вартості в другій половині серпня через торгівельну невизначеність із ЄС.

Скасування автономних заходів та відсутність погоджених квот ускладнюють експорт. Через спротив кількох країн документи досі не затверджено. У результаті дефіцит продуктів у Сумській області може поглибитися, якщо поставки молочної продукції до Європи припиняться.

Джерело: agrotimes

