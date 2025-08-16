Дефицит продуктов в Сумской области может усугубиться, если поставки молочной продукции в Европу прекратятся.

Дефицит продуктов в Сумской области стал одной из причин роста закупочных цен на молокосырье во второй половине июля, сообщает Politeka.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили объясняет это внутренней нехваткой сырья и ростом спроса на биржевые товары за границей. Дополнительным фактором влияния выступает девальвация гривны, способствующая повышению стоимости готовой продукции.

По состоянию на 22 июля цена молока экстра сорта составляла 16,14 гривен за кг без НДС – на 14 коп. больше, чем в июне. В хозяйствах границы варьируются от 15,50 до 16,70 грн. Высший сорт в среднем стоит 15,85 грн/кг без НДС, при диапазоне 15,30–16,35 гривень. Показатели выросли соответственно на 10–15 коп. Первый сорт остается на уровне 15,45 за кг, границы – 15,00–15,60 грн. Без изменений.

Средневзвешенная цена трех категорий – 15,92 грн/кг без НДС. Это на 12 коп. выше, чем в предыдущем периоде. В июне выросли поставки казеина и сливочного масла. За полгода экспорт последнего вырос на 50%.

Кухалейшвили отмечает, что ожидается дальнейший рост закупочных цен в начале августа. Причина – желание производителей повысить прибыльность на фоне активного спроса на внешних рынках. В то же время, существуют риски снижения стоимости во второй половине августа из-за торговой неопределенности с ЕС.

Отмена автономных мер и отсутствие согласованных квот усложняют экспорт. Из-за сопротивления нескольких стран документы до сих пор не утверждены. В результате дефицит продуктов в Сумской области может усугубиться, если поставки молочной продукции в Европу прекратятся.

