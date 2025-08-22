Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області можна знайти також за допомогою гарячих ліній або звернень до гуманітарних штабів.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області можна знайти за допомогою офіційних онлайн-сервісів і волонтерських ініціатив, передає Politeka.

Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

За наявними даними, в межах країни тимчасове проживання без плати для внутрішньо переміщених осіб надають фізичні особи, а також установи приватного, державного й комунального підпорядкування. Щоб отримати актуальні відомості щодо доступного розміщення, рекомендується скористатися платформою «Там, де вас чекають». Цей ресурс містить інформацію про кількість доступних варіантів у різних регіонах, контакти відповідальних осіб і загальну кількість вільних місць.

Пошук приватного помешкання можливий через сайт «Прихисток». Для цього потрібно зайти на головну сторінку, обрати пункт «Знайти житло», ввести «Україна», задати регіон, зазначити кількість осіб і склад родини. Після цього система запропонує наявні оголошення. За потреби можна напряму зв’язатися з власниками. Додатково користувачі можуть скористатися альтернативним майданчиком «Допомагай», що має подібну функціональність.

Розміщення також забезпечують органи місцевого самоврядування та обласні військові адміністрації. Вони розподіляють соціальне житло у межах локацій компактного поселення. Щоб повідомити про потребу, слід звертатися до відповідальних під час евакуацій або після прибуття за новим маршрутом.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області можна знайти також за допомогою гарячих ліній або звернень до гуманітарних штабів.

