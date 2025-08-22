Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области можно найти с помощью горячих линий или обращений в гуманитарные штабы.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области можно найти с помощью официальных онлайн-сервисов и волонтерских инициатив, сообщает Politeka.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

По имеющимся данным, внутри страны временное проживание без платы для внутренне перемещенных лиц предоставляют физические лица, а также учреждения частного, государственного и коммунального подчинения. Чтобы получить актуальную информацию о доступном размещении, рекомендуется воспользоваться платформой «Там, где вас ждут». Этот ресурс содержит информацию о количестве доступных вариантов в разных регионах, контактах ответственных лиц и общем количестве свободных мест.

Поиск частного дома возможен через сайт «Прихисток». Для этого нужно зайти на главную страницу, выбрать пункт «Знайти житло», ввести «Украина», задать регион, указать количество лиц и состав семьи. После этого система предложит имеющиеся объявления. При необходимости можно напрямую связаться с владельцами. Дополнительно пользователи могут воспользоваться альтернативной площадкой «Помогай», обладающей подобной функциональностью.

Размещение также обеспечивают органы местного самоуправления и областные военные администрации. Они распределяют социальное жилье в пределах локаций компактного поселения. Чтобы сообщить о необходимости, следует обращаться к ответственным во время эвакуаций или по прибытии по новому маршруту.

