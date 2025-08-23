Грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть отримати особи, які відповідають кільком обов’язковим критеріям.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається лише тим літнім українцям, що відповідають важливим критеріям, повідомляє Politeka.net.

Виплата передбачена положеннями Закону №646-IX.

Українські громадяни, яким виповнилося 80 років і які потребують постійного стороннього догляду, зможуть розраховувати на підвищену щомісячну допомогу. Розмір цієї грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області становить 944 гривні на місяць, що майже в півтора раза більше, ніж виплачували раніше.

Грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть отримати особи, які відповідають кільком обов'язковим критеріям.

По-перше, вік заявника має бути не менше 80 років.

По-друге, така людина повинна проживати самостійно, не маючи поруч рідних, які здійснюють догляд або можуть узяти на себе таку відповідальність.

Ще однією умовою є отримання пенсії саме за віком, а не за інвалідністю чи іншим видом державного забезпечення. Також важливо, щоб особа не мала інших чинних надбавок за здійснення догляду.

Окремо обов’язковою умовою є наявність офіційного медичного підтвердження — висновку лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК), що засвідчує необхідність постійної опіки. Саме з цього починається процедура оформлення: людина звертається до свого сімейного лікаря, який у разі потреби направляє її на ЛКК для проходження відповідного медичного огляду.

Після отримання висновку комісії необхідно зібрати й подати пакет документів до місцевого органу Пенсійного фонду України. До переліку обов’язкових документів входять паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, медичний висновок ЛКК, а також офіційна довідка від Пенсійного фонду, яка підтверджує, що заявник не отримує інших надбавок, пов’язаних із доглядом.

Виплата допомоги здійснюється щомісяця разом із основною пенсією. Така ініціатива покликана покращити соціальний захист найвразливіших літніх людей в Україні, які залишилися без підтримки родичів та потребують регулярної сторонньої допомоги.

