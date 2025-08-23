Денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области могут получить лица, отвечающие нескольким обязательным критериям.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется только пожилым украинцам, которые отвечают важным критериям.

Выплата предусмотрена положениями Закона №646-IX.

Украинские граждане, которым исполнилось 80 лет и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, смогут рассчитывать на повышенную ежемесячную помощь. Размер этого пособия для пенсионеров в Днепропетровской области составляет 944 гривны в месяц, что почти в полтора раза больше, чем выплачивали ранее.

Денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области могут получить лица, отвечающие нескольким обязательным критериям.

Во-первых , возраст заявителя должен быть не менее 80 лет.

Во-вторых, такой человек должен проживать самостоятельно, не имея рядом родных, которые осуществляют уход или могут взять на себя ответственность.

Еще одним условием является получение пенсии именно по возрасту , а не по инвалидности или другому виду государственного обеспечения. Также важно, чтобы лицо не имело других действующих надбавок за осуществление ухода.

Отдельно обязательным условием является наличие официального медицинского подтверждения - вывода врачебно-консультационной комиссии (ЛКК), что свидетельствует о необходимости постоянной опеки. Именно с этого начинается процедура оформления: человек обращается к своему семейному врачу, который в случае необходимости направляет его на ЛКК для прохождения соответствующего медицинского осмотра.

После получения заключения комиссии необходимо собрать и представить пакет документов в местный орган Пенсионного фонда Украины. В список обязательных документов входят паспорт гражданина Украины, идентификационный код, медицинское заключение ЛКК, а также официальная справка от Пенсионного фонда, подтверждающая, что заявитель не получает других надбавок, связанных с уходом.

Выплата пособия осуществляется ежемесячно вместе с основной пенсией. Такая инициатива призвана улучшить социальную защиту самых уязвимых пожилых людей в Украине, которые остались без поддержки родственников и нуждаются в регулярной посторонней помощи.

