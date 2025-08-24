Безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області доступне за вказаними умовами для різних категорій людей.

Безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області доступне в кількох населених пунктах, згідно з новими пропозиціями щодо розміщення, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт Допомагай.

У місті Дніпро на вулиці Савкіна пропонується кімната в трикімнатній квартирі. Присутні газ, бойлер, ліфт, доступ до інтернету. П’ятий поверх у дев’ятиповерховому будинку з цегли. Поруч розташовані річка, озеро, паркова зона, магазини, лікарня, метрополітен. Відстань до вокзалу — близько десяти хвилин. Проживання спільне з власницею. Оплата складає три тисячі гривень щомісячно, додатково — комунальні послуги: взимку — сімсот, улітку — п’ятсот.

У Васильківці, Васильківський район, здаються дві кімнати у приватному будинку. Чотири приміщення, прихожа, кухня, санвузол. Наявні газове опалення, гаряча вода, мікрохвильова піч, холодильник, автоматична пральна машина. Мінімальна кількість меблів. Бажано — не більше двох осіб віком п’ятдесят плюс, із досвідом життя в сільських умовах. Проживання із літньою жінкою. Необхідне підтримання порядку в оселі, догляд за садом, городом. Оплата — лише комунальні.

У П’ятихатках (Набережна) є окрема можливість. Будинок із зручностями надворі, опалюється дровами, має електрику. Приймають сиріт, чоловіків із інтернатів, самотніх пенсіонерів. Умови проживання — безоплатні, включаючи їжу, одяг, засоби гігієни. Від мешканця — допомога на подвір’ї, порядна поведінка.

Безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області доступне за вказаними умовами для різних категорій людей.

