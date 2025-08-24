Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области доступно по указанным условиям для разных категорий людей.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области доступно в нескольких населенных пунктах, согласно новым предложениям по размещению, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт Допомагай .

В городе Днепр по улице Савкина предлагается комната в трехкомнатной квартире. Есть газ, бойлер, лифт, доступ к интернету. Пятый этаж в девятиэтажном доме из кирпича. Рядом находятся река, озеро, парковая зона, магазины, больница, метрополитен. Расстояние до вокзала – около десяти минут. Проживание совместное с владелицей. Оплата составляет три тысячи гривен ежемесячно, дополнительно – коммунальные услуги: зимой – семьсот, летом – пятьсот.

В Васильковке, Васильковском районе, сдаются две комнаты в частном доме. Четыре помещения, передняя, кухня, санузел. Имеются газовое отопление, горячая вода, микроволновка, холодильник, автоматическая стиральная машина. Минимальное количество мебели. Желательно — не более двух человек в пятьдесят плюс, с опытом жизни в сельских условиях. Проживание с пожилой женщиной. Необходимо поддержание порядка в доме, уход за садом, огородом. Оплата – только коммунальные.

В Пятихатках (Набережная) есть отдельная возможность. Дом с удобствами на улице, отапливается дровами, имеет электричество. Принимают сирот, мужчин из интернатов, одиноких пенсионеров. Условия проживания – бесплатные, включая еду, одежду, средства гигиены. От жильца помощь во дворе, порядочное поведение.

