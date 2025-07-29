Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати з допомогою ваучерів, які треба використати на придбання товарів, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли на сторінці фонду «Крок з Надією» в Фейсбук.

Фонд «Крок з Надією» розпочав впровадження нової гуманітарної ініціативи, що спрямована на підтримку найвразливіших категорій населення. У рамках цього проєкту люди мають можливість отримати продуктові ваучери номіналом чотириста сорок гривень, які можна використати на безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Кожен ваучер дає право придбати продукти у магазинах мережі АТБ, що забезпечує людині свободу вибору — кожен може купити саме ті харчові товари, які відповідають особистим потребам і вподобанням. Такий формат допомоги є не лише практичним, а й гідним способом турботи, який враховує автономність і потреби одержувача.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізуються за підтримки міжнародних партнерів — організацій Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та компанії АТБ. Завдяки їхній участі вдалося створити ефективну і чутливу до потреб систему допомоги для людей, які постраждали від війни та опинилися в скрутному становищі.

Для того щоб отримати ваучер, необхідно пройти попередню реєстрацію через спеціально створений чат-бот у Telegram. Зайшовши за відповідним посиланням, ви зможете дотриматися простої покрокової інструкції та подати заявку на участь у програмі.

Якщо у вас виникнуть запитання або потрібна додаткова інформація, ви можете звернутися за номером гарячої лінії — нуль шістдесят три триста тридцять шість п’ятдесят вісім двадцять дев’ять. Оператори приймають дзвінки з понеділка по четвер у проміжку з тринадцятої до вісімнадцятої години.

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