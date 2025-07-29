Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить с помощью ваучеров, которые нужно использовать для приобретения товаров, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали на странице фонда «Крок з Надією» в Фейсбуке.

Фонд «Шаг с Надеждой» начал внедрение новой гуманитарной инициативы, направленной на поддержку самых уязвимых категорий населения. В рамках этого проекта люди могут получить продуктовые ваучеры номиналом четыреста сорок гривен, которые можно использовать на бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области.

Каждый ваучер дает право приобрести продукты в магазинах сети АТБ, что обеспечивает человеку свободу выбора — каждый может купить именно те продукты, которые отвечают личным потребностям и предпочтениям. Такой формат помощи является не только практичным, но и достойным способом заботы, учитывающим автономность и потребности получателя.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области реализуются при поддержке международных партнеров - организаций Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и компании АТБ. Благодаря их участию удалось создать эффективную и чувствительную к нуждам систему помощи людям, пострадавшим от войны и оказавшимся в затруднительном положении.

Для того чтобы получить ваучер, необходимо пройти предварительную регистрацию через специально созданный чат-бот в Telegram . Зайдя по соответствующей ссылке, вы сможете следовать простой пошаговой инструкции и подать заявку на участие в программе.

Если у вас возникнут вопросы или нужна дополнительная информация, вы можете обратиться за номером горячей линии — ноль шестьдесят три триста тридцать шесть пятьдесят восемь двадцать девять. Операторы принимают звонки с понедельника по четверг в промежутке с тринадцати до восемнадцати часов.

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