Основною метою діяльності є забезпечення базових життєвих потреб — перш за все, доступу до якісних безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати у благодійного фонду «Посмішка ЮА», проте роздача відбувається не кожного дня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Про дати роздачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та області, фонд повідомляє додатково на своїх сторінках в соціальних мережах.

Фонд «Посмішка ЮА» реалізує масштабні гуманітарні програми, покликані підтримати населення, яке постраждало внаслідок воєнного конфлікту, надзвичайних ситуацій та загальної нестабільності. Працюють з особливою увагою до внутрішньо переміщених осіб, а також до соціально вразливих категорій населення, для яких доступ до базових засобів існування є обмеженим або втраченим повністю.

Основною метою діяльності є забезпечення базових життєвих потреб — перш за все, доступу до якісних безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, а також необхідних засобів для підтримки щоденного життя.

Гуманітарні програми охоплюють різні напрями, зокрема:

безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі тим, хто втратив джерела доходу або залишився без засобів до існування внаслідок війни

Забезпечення теплими речами родини, які пережили евакуацію, втрату житла або перебувають у складних умовах побуту

Допомага з побутовими товарами, включаючи речі щоденного вжитку, засоби особистої гігієни, предмети догляду за дітьми та людьми похилого віку

Реагують на надзвичайні ситуації шляхом швидкого постачання допомоги у вигляді продуктів, води, одягу, речей першої потреби для тих, хто опинився в епіцентрі гуманітарної кризи

Фонд «Посмішка ЮА» активно співпрацює з міжнародними партнерами, місцевими громадами та волонтерськими ініціативами, щоб охопити допомогою якомога більше людей, які пережили трагедію, втрату або вимушене переміщення.

Діяльність не обмежується одноразовими акціями. Прагнуть до сталого гуманітарного реагування, створюючи системну підтримку для тих, хто переживає труднощі. Завдяки комплексному підходу, допомагають людям не лише пережити кризу, а й поступово адаптуватися до нових умов життя.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: відкрито реєстрацію, як отримати допомогу.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Запорізькій області: в деяких громадах надають безкоштовні продукти.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Запоріжжі: українців готові підтримати, куди звертатись.