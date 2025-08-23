Основной целью деятельности является обеспечение базовых жизненных потребностей, прежде всего доступа к качественным бесплатным продуктам для ВПЛ и пенсионерам в Запорожье.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить у благотворительного фонда «Посмішка ЮА», однако раздача происходит не каждый день, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

О датах раздачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области фонд сообщает дополнительно на своих страницах в социальных сетях.

Фонд «Посмішка ЮА» реализует масштабные гуманитарные программы, призванные поддержать население, пострадавшее в результате военного конфликта, чрезвычайных ситуаций и общей нестабильности. Работают с особым вниманием к внутренне перемещенным лицам, а также к социально уязвимым категориям населения, для которых доступ к базовым средствам существования ограничен или потерян полностью.

Основной целью деятельности является обеспечение базовых жизненных потребностей — прежде всего, доступа к качественным бесплатным продуктам для ВПЛ и пенсионерам в Запорожье, а также необходимые средства для поддержания повседневной жизни.

Гуманитарные программы охватывают разные направления, в частности:

бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье тем, кто потерял источники дохода или остался без средств к существованию в результате войны

Обеспечение теплыми вещами семьи, переживших эвакуацию, потерю жилья или находящихся в сложных условиях быта

Помощь с бытовыми товарами, включая вещи ежедневного потребления, средства личной гигиены, предметы ухода за детьми и пожилыми людьми

Реагируют на чрезвычайные ситуации путем быстрой поставки помощи в виде продуктов, воды, одежды, вещей первой потребности для тех, кто оказался в эпицентре гуманитарного кризиса

Фонд «Посмішка ЮА» активно сотрудничает с международными партнерами, местными общинами и волонтерскими инициативами, чтобы охватить как можно больше людей, переживших трагедию, потерю или вынужденное перемещение.

Деятельность не ограничивается одноразовыми акциями, стремимся к постоянному гуманитарному реагированию, создавая системную поддержку тем, кто испытывает трудности. Благодаря комплексному подходу помогают людям не только пережить кризис, но и постепенно адаптироваться к новым условиям жизни.

