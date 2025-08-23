Робота для пенсіонерів в Запоріжжі є реальною можливістю підтримувати активність, залишатися соціально залученими та отримувати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі стає дедалі доступнішою завдяки відкритим вакансіям у різних сферах, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

У центрі міста, на проспекті Соборному, 140, роздрібна мережа непродовольчих товарів «Пан Маркет» запрошує до команди продавця-касира. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, денну ставку 750 грн, графік 4/2 або 3/2 з 8:00 до 20:00. Обов’язки включають касову дисципліну, обслуговування клієнтів, розміщення продукції, участь у щоденних процесах приймання товару та інвентаризації. Кандидатам важливо бути комунікабельними, відповідальними, уважними та мати бажання працювати в команді.

На вулиці Рекордна відкрито вакансію прибиральника службових приміщень у Запорізькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Підприємство із понад 50 співробітниками пропонує зарплату 8 000 грн та стабільну зайнятість. Кандидати з середньою освітою можуть подати заявку незалежно від віку.

Крім того, компанія Park U шукає водіїв для роботи через Uklon. Офіс розташований на вулиці Дмитра Апухтіна, 11. Зарплата — від 25 000 до 40 000 грн, залежно від виручки (до 65% водію). Умови — один водій на авто, без застави та внесків, можливість викупу транспортного засобу за 1 грн. Доступні моделі: Hyundai Accent, Peugeot 301, Škoda Scala (2021), усі на газу. Вимоги: права категорії B, мінімум один рік досвіду та смартфон. Обов’язки — підтримка чистоти салону, виконання замовлень через застосунок.

Кожен варіант відкритий для студентів, людей з інвалідністю, а також пенсіонерів. Робота для пенсіонерів в Запоріжжі — це реальна можливість підтримувати активність, залишатися соціально залученими та отримувати стабільний дохід.

