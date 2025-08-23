Работа для пенсионеров в Запорожье становится все доступнее благодаря открытым вакансиям в разных сферах, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В центре города, на проспекте Соборном, 140, розничная сеть непродовольственных товаров «Господин Маркет» приглашает в команду продавца-кассира . Компания предлагает официальное трудоустройство, дневную ставку 750 грн, график 4/2 или 3/2 с 8:00 до 20:00. Обязанности включают в себя кассовую дисциплину, обслуживание клиентов, размещение продукции, участие в ежедневных процессах приема товара и инвентаризации. Кандидатам важно быть коммуникабельными, ответственными, внимательными и желать работать в команде.

На улице Рекордная открыта вакансия уборщика служебных помещений в Запорожском городском территориальном центре социального обслуживания. Предприятие с более чем 50 сотрудниками предлагает зарплату 8000 грн и стабильную занятость. Кандидаты со средним образованием могут подать заявку независимо от возраста.

Кроме того, компания Park U ищет водителей для работы через Uklon. Офис расположен на улице Дмитрия Апухтина, 11. Зарплата – от 25 000 до 40 000 грн, в зависимости от выручки (до 65% водителя). Условия – один водитель на авто, без залога и взносов, возможность выкупа транспортного средства за 1 грн. Доступные модели: Hyundai Accent, Peugeot 301, Škoda Scala (2021), все на газе. Требования: права категории B, минимум один год опыта и смартфон. Обязанности – поддержка чистоты салона, выполнение заказов через приложение.

Каждый вариант открыт для студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров. Работа для пенсионеров в Запорожье — реальная возможность поддерживать активность, оставаться социально вовлеченными и получать стабильный доход.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: выплату могут оформить украинцы, принадлежащие к определенным категориям.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области: где можно получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: как украинцам получить выплаты от ООН, пошаговая инструкция.