Дефіцит продуктів у Харківській області є ще одним підтвердженням, що український продовольчий ринок потребує стратегічного планування.

Дефіцит продуктів у Харківській області загострюється, і в епіцентрі проблем опинилося жито, повідомляє Politeka.

Про це розповів директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

Вже у 2025–2026 роках його критична нестача може призвести до стрибка цін на житній хліб — вартість буханець може сягнути 40–50 грн. Причиною такого сценарію є повна відсутність внутрішнього виробництва та залежність від дорогого імпорту.

Про це заявив директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський. За його словами, нині більшість борошна надходить з-за кордону — зокрема з Польщі та країн Балтії. На жаль, за останні роки внутрішні площі під житом скорочено до мінімуму. Причина — невигідна врожайність. У середньому з гектара збирають 40 центнерів, тоді як пшениця дає понад 60, що робить останню набагато привабливішою для аграріїв.

Крім того, тривалий час ключовим постачальником залишалася Білорусь, однак через майже повне припинення поставок Україна залишилася без критичного ресурсу. У результаті — зростання ціни на сировину вдвічі: якщо у 2024 році тонна жита коштувала до 7 тисяч гривень, то вже у травні 2025-го — понад 12 тисяч. Відповідно, ціна на борошно зросла з 10 до 20 тисяч гривень за тонну.

Таке стрімке подорожчання ставить під загрозу подальше виробництво житнього хліба. Частина хлібопекарів може зовсім відмовитися від його випікання через нерентабельність. Імпортна сировина обходиться надто дорого, а української не вистачає навіть на базові обсяги.

Втім, не все так песимістично. За оцінками фахівців, уже у сезоні 2026/2027 ситуація може покращитися. Очікується, що фермери збільшать посіви жита завдяки привабливій вартості культури. Але до стабілізації ще далеко — найближчі місяці стануть випробуванням для виробників і споживачів.

Дефіцит продуктів у Харківській області — ще одне підтвердження, що український продовольчий ринок потребує стратегічного планування та підтримки вітчизняного виробника.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гроші на догляд за пенсіонером в Харкові: хто з українців може отримати виплати, важливі нюанси.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові: українцям передбачені виплати, названо суму.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ назвали причини скасування допомоги.