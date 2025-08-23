Дефицит продуктов в Харьковской области является еще одним подтверждением, что украинский продовольственный рынок нуждается в стратегическом планировании.

Дефицит продуктов в Харьковской области обостряется, и в эпицентре проблем оказалась рожь, сообщает Politeka.

Об этом рассказал директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский.

Уже в 2025–2026 годах его критическая нехватка может привести к скачку цен на ржаной хлеб — стоимость буханки может достичь 40–50 грн. Причиной такого сценария есть полное отсутствие внутреннего производства и зависимость от дорогого импорта.

Об этом заявил директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский. По его словам, сейчас большинство муки поступает из-за границы, в частности, из Польши и стран Балтии. К сожалению, за последние годы внутренние площади под рожью сокращены до минимума. Причина – невыгодная урожайность. В среднем с гектара собирают 40 центнеров, тогда как пшеница дает более 60, что делает последнюю гораздо более привлекательной для аграриев.

Кроме того, долгое время ключевым поставщиком оставалась Беларусь, однако из-за почти полного прекращения поставок Украина осталась без критического ресурса. В результате рост цены на сырье вдвое: если в 2024 году тонна ржи стоила до 7 тысяч гривен, то уже в мае 2025-го — более 12 тысяч. Соответственно, цена на муку выросла с 10 до 20 тысяч гривен за тонну.

Такое стремительное удорожание ставит под угрозу дальнейшее производство ржаного хлеба. Часть хлебопекарей может вовсе отказаться от его выпечки из-за нерентабельности. Импортное сырье обходится слишком дорого, а украинского не хватает даже на базовые объемы.

Впрочем, не все так пессимистично. По оценкам специалистов, уже в сезоне 2026/2027 ситуация может улучшиться. Ожидается, что фермеры увеличат посевы ржи благодаря привлекательной стоимости культуры. Но до стабилизации еще далеко – ближайшие месяцы станут испытанием для производителей и потребителей.

Дефицит продуктов в Харьковской области — еще одно подтверждение, что украинский продовольственный рынок нуждается в стратегическом планировании и поддержке отечественного производителя.

