Дефіцит овочів у Харківській області особливо відчутний у міжсезоння, коли фермери змушені реалізовувати продукцію одразу після збору.

Дефіцит овочів у Харківській області, як і в багатьох інших регіонах України, загострюється через відсутність сучасних сховищ, адже понад третина врожаю щороку втрачається ще до потрапляння на ринок, повідомляє Politeka.

Причина — нестача інфраструктури зберігання, що призводить до зіпсуття понад мільйона тонн овочевої продукції.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль. За його словами, ще до повномасштабної війни в Україні спостерігався значний брак сховищ, однак ситуація стрімко погіршилася після руйнування частини аграрної інфраструктури, тимчасової окупації територій і бойових дій. Станом на 2025 рік дефіцит становить понад 1,1 млн тонн, включно з 281 тис. втрачених унаслідок бойових дій.

Міністерство оголосило про запуск стратегії будівництва 78 нових овочесховищ. Загальна вартість проєкту — приблизно 134 мільйони доларів, які планують залучити з державного бюджету, приватного сектору та міжнародних фінансових програм.

Сучасне сховище — це не просто склад: воно дає можливість аграріям зберігати продукцію у міжсезоння, стабілізувати ціни, уникати втрат, підтримувати внутрішній ринок та стимулювати експорт. Згідно з даними міністерства, наразі в Україні працює лише 300 тис. тонн сучасних сховищ із контрольованим середовищем. Ще 324 тисяч — це примітивні споруди, які не гарантують довготривалого збереження.

Дефіцит овочів у Харківській області особливо відчутний у міжсезоння, коли фермери змушені реалізовувати продукцію одразу після збору, не маючи умов для довготривалого зберігання. Це не лише впливає на якість овочів, а й змушує споживачів купувати дорожчі імпортні аналоги або зіпсовані залишки.

Джерело: obozrevatel

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