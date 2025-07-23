Дефицит овощей в Харьковской области особенно ощутим в межсезонье, когда фермеры вынуждены реализовывать продукцию сразу после сбора.

Дефицит овощей в Харьковской области, как и во многих других регионах Украины, обостряется из-за отсутствия современных хранилищ, ведь более трети урожая ежегодно теряется еще до попадания на рынок, сообщает Politeka.

Причина — недостаток инфраструктуры хранения, что приводит к испорчению более миллиона тонн овощной продукции.

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль. По его словам, еще до полномасштабной войны в Украине наблюдалась значительная нехватка хранилищ, однако ситуация стремительно ухудшилась после разрушения части аграрной инфраструктуры, временной оккупации территорий и боевых действий. По состоянию на 2025 год дефицит составляет более 1,1 млн. тонн, включая 281 тыс. тонн. утраченных в результате боевых действий.

Министерство объявило о запуске стратегии строительства 78 новых овощехранилищ. Общая стоимость проекта — около 134 миллионов долларов, которые планируют привлечь из государственного бюджета, частного сектора и международных финансовых программ.

Современное хранилище — это не просто склад: оно позволяет аграриям хранить продукцию в межсезонье, стабилизировать цены, избегать потерь, поддерживать внутренний рынок и стимулировать экспорт. Согласно данным министерства, в настоящее время в Украине работает только 300 тыс. тонн современных хранилищ с контролируемой средой. Еще 324 тысячи — это примитивные сооружения, которые не гарантируют долговременного хранения.

Дефицит овощей в Харьковской области особенно ощутим в межсезонье, когда фермеры вынуждены реализовывать продукцию сразу после сбора, не имея условий для длительного хранения. Это не только влияет на качество овощей, но и заставляет потребителей покупать дорогие импортные аналоги или испорченные остатки.

Источник: obozrevatel

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