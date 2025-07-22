Під час планування своїх поїздок у цей період варто заздалегідь враховувати обмеження руху транспорту в Києві та обирати альтернативні маршрути.

Обмеження руху транспорту в Києві введуть лише на окремих ділянках доріг української столиці, зміни носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба КМДА.

У вівторок, 23 липня, буде часткове обмеження руху транспорту в Києві на ділянці Берестейського проспекту в напрямку виїзду з міста. Незручності діятимуть упродовж дня — з 8 години ранку до 16 години.

Мова йде про ділянку поблизу зупинки «Парк Нивки». У цей період на місці працюватимуть фахівці комунального підприємства ШЕУ Шевченківського району, які виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв із проханням завчасно планувати маршрути та враховувати можливі ускладнення в русі. Тимчасові обмеження руху транспорту в Києві впроваджуються задля поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки пересування. Під час планування своїх поїздок у цей період варто заздалегідь враховувати можливі затримки та обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути зайвих заторів.

Також варто підкреслити, до 10 вересня введено часткове обмеження руху транспорту в Києві вулицею Оноре де Бальзака. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Працівники КП ШЕУ Деснянського району розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці від вулиці Сержа Лифаря в напрямку вулиці Олександри Екстер. Через це пересування буде обмеженим на вказаній ділянці, що може спричинити тимчасові незручності для водіїв і пішоходів. Тому українців попереджають про зміни, на які варто звернути увагу.

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