При планировании своих поездок в этот период следует заранее учитывать ограничения движения транспорта в Киеве и выбирать альтернативные маршруты.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут введены только на отдельных участках дорог украинской столицы, изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба КГГА.

Во вторник, 23 июля, будет частичное ограничение движения транспорта в Киеве на участке Брестского проспекта в направлении выезда из города. Неудобства будут действовать в течение дня – с 8 часов утра до 16 часов.

Речь идет о участке у остановки «Парк Нивки». В этот период на месте будут работать специалисты коммунального предприятия ШЭУ Шевченковского района, которые будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой заранее планировать маршруты и учитывать возможные осложнения. Временные ограничения движения транспорта в Киеве внедряются для улучшения дорожной инфраструктуры и повышения безопасности передвижения. При планировании своих поездок в этот период следует заранее учитывать возможные задержки и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать лишних пробок.

Также следует подчеркнуть, что до 10 сентября введено частичное ограничение движения транспорта в Киеве по улице Оноре де Бальзака. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Работники КП ШЭУ Деснянского района приступают к текущему ремонту дорожного покрытия от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Александры Экстер. Из-за этого передвижение будет ограничено на указанном участке, что может вызвать временные неудобства для водителей и пешеходов. Поэтому украинцев предупреждают об изменениях, на которые следует обратить внимание.

Последние новости:

Напомним Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Киеве: где готовы платить от 40 000 гривен даже без опыта.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: пожилые люди могут получить поддержку, однако не все.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киеве: украинцев предупредили о новых ценах.