Поки супермаркети торгують переважно імпортом, дефіцит продуктів у Рівному й інших регіонах може лише посилюватися.

Дефіцит продуктів у Рівному набув нових обрисів, адже традиційні яблука стали рідкістю на полицях магазинів, а їхня ціна перевищила навіть банани, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє "Hromadske" з посиланням на експертів аграрного ринку.

Середня вартість цього фрукта зросла до 85,20 грн за кілограм, що майже втричі дорожче, ніж у червні 2023-го, коли вона становила 28,11 грн.

Як зазначає "Hromadske" із посиланням на галузевих фахівців, український споживач майже втратив доступ до вітчизняної продукції — її повністю витіснили імпортні поставки, здебільшого з Польщі. Олександр Хорєв із EastFruit підтверджує: на сьогодні місцевих яблук практично не залишилось.

Причиною такого стану ринку є занепад садівництва: за словами аграрного аналітика Івана Томича, сади старіють, а нові площі під посадки не закладаються. Це негативно впливає на пропозицію, змінюючи співвідношення попиту й наявності.

Для порівняння: ціна бананів на момент аналізу становить 74,15 грн/кг, хоча рік тому вона сягала лише 64,03 грн. Таким чином, яблука обігнали їх за ціною, що стало безпрецедентним для українського ринку.

Поки супермаркети торгують переважно імпортом, дефіцит продуктів у Рівному й інших регіонах може лише посилюватися. Якщо ситуація не зміниться, яблука ризикують остаточно перейти до категорії делікатесів, недоступних для середнього покупця.

Джерело: Hromadske

До слова, у Рівному також дорожчає проїзд. Найбільш відчутні зміни стосуватимуться громадського транспорту, зокрема тролейбусів та маршрутних таксі. Запропонований тариф у тролейбусах становитиме 15 гривень за поїздку, а абонемент на місяць — 400 гривень.

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