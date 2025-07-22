Пока супермаркеты торгуют преимущественно импортом, дефицит продуктов в Ровно и других регионах может только усугубляться.

Дефицит продуктов в Ровно приобрел новые очертания, ведь традиционные яблоки стали редкостью на полках магазинов, а их цена превысила даже бананы, сообщает Politeka.

Об этом сообщает "Hromadske" со ссылкой на экспертов аграрного рынка.

Средняя стоимость этого фрукта выросла до 85,20 грн за килограмм, что почти втрое дороже, чем в июне 2023 года, когда она составляла 28,11 грн.

Как отмечает "Hromadske" со ссылкой на отраслевых специалистов, украинский потребитель почти потерял доступ к отечественной продукции - ее полностью вытеснили импортные поставки, в основном из Польши. Александр Хорев из EastFruit подтверждает: на сегодняшний день местных яблок практически не осталось.

Причиной такого состояния рынка является упадок садоводства: по словам аграрного аналитика Ивана Томича, сады стареют, а новые площади под посадки не закладываются. Это отрицательно влияет на предложение, изменяя соотношение спроса и наличия.

Для сравнения: цена бананов на момент анализа составляет 74,15 грн/кг, хотя год назад она достигала всего 64,03 грн. Таким образом, яблоки обогнали их по цене, что стало беспрецедентным для украинского рынка.

Пока супермаркеты торгуют преимущественно импортом, дефицит продуктов в Ровно и других регионах может только усугубляться.

Источник: Hromadske

Кстати, в Ровно также дорожает проезд. Наиболее ощутимые изменения будут касаться общественного транспорта, включая троллейбусы и маршрутные такси. Предложенный тариф в троллейбусах будет составлять 15 гривен за поездку, а абонемент в месяц – 400 гривен.

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