Обмеження руху у Вінниці діятимуть на вулиці Гоголя до січня наступного року.

З 24 липня 2025 року запроваджуються обмеження руху у Вінниці на відрізку вулиці Гоголя, повідомляє Politeka.

Про це інформує Вінницька міська рада.

Йдеться про локацію напроти будинку №3. Тимчасові зміни, які триватимуть до 24 січня 2026 року, пов’язані з масштабними будівельними роботами. За словами представників міської ради, рішення ухвалено задля гарантування безпеки пішоходів та водіїв під час виконання запланованих технічних заходів.

Протягом визначеного періоду обмежать прохід та проїзд поблизу будівельного майданчика.

Відповідальним за облаштування інфраструктури призначено підприємство «СМЕД ОДР». Воно встановить відповідні інформаційні знаки, технічні бар’єри, попереджувальні щити, а також забезпечить огородження території будівництва. У департаменті транспорту закликають усіх учасників дорожнього процесу звертати увагу на тимчасову розмітку та неухильно дотримуватись змін.

Повне відновлення руху планується після завершення будівельних робіт. Нагадуємо, що обмеження руху у Вінниці діятимуть на вулиці Гоголя до січня наступного року.

До слова, раніше повідомлялося про нанесення дорожньої розмітки у Вінниці на локаціях:

Хмельницьке шосе — заїзд до трамвайного депо Вінницької транспортної компанії;

Хмельницьке шосе — вул. Лялі Ратушної та Олександри Бурбело;

Вул. Київська — біля будинків 29, 76 (АЗС WOG), 98 (заїзд до АТБ), 114, 118;

Немирівське шосе — перехрестя з вулицями Олени Пчілки та Залізничною (АЗС UPG);

Вул. Брацлавська — біля будинків 16, 51, 69;

Вул. Келецька — на перехрестях з провулками Келецьким, Малим, вулицею Миколи Амосова та біля АЗС «SHELL» (52-А).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.