Ограничения движения в Виннице будут действовать по улице Гоголя до января следующего года.

С 24 июля 2025 вводятся ограничения движения в Виннице на отрезке улицы Гоголя, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Винницкий городской совет.

Речь идет о локации напротив дома №3. Временные изменения, которые продлятся до 24 января 2026 года, связаны с масштабными строительными работами. По словам представителей городского совета, решение принято в целях обеспечения безопасности пешеходов и водителей во время выполнения запланированных технических мероприятий.

В течение определенного периода ограничат проход и проезд вблизи строительной площадки.

Ответственным за обустройство инфраструктуры назначено предприятие «СМЕД ОДР». Она установит соответствующие информационные знаки, технические барьеры, предупредительные щиты, а также обеспечит ограждение территории строительства. В департаменте транспорта призывают всех участников дорожного процесса обращать внимание на временную разметку и неукоснительно соблюдать изменения.

Полное возобновление движения планируется по завершении строительных работ. Напомним, что ограничения движения в Виннице будут действовать на улице Гоголя до января следующего года.

Ранее сообщалось о нанесении дорожной разметки в Виннице на локациях:

Хмельницкое шоссе - заезд в трамвайное депо Винницкой транспортной компании;

Хмельницкое шоссе - ул. Ляли Ратушной и Александры Бурбело;

Ул. Киевская – возле домов 29, 76 (АЗС WOG), 98 (заезд в АТБ), 114, 118;

Немировское шоссе — перекресток с улицами Елены Пчелки и Железнодорожной (АЗС UPG);

Ул. Брацлавская – у домов 16, 51, 69;

Ул. Келецкая – на перекрестках с переулками Келецким, Малым, улицей Николая Амосова и возле АЗС «SHELL» (52-А).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.