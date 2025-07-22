У «Київавтодорі» закликають мешканців столиці, водіїв із розумінням поставитися до тимчасового обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві введено на окремій ділянці дороги української столиці, проте зміни носять тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Із 21 липня 2025 року і до кінця серпня на одній із ключових магістралей столиці — бульварі Вацлава Гавела — триватимуть масштабні дорожні роботи. У зв’язку з цим водіїв попередили про тимчасові зміни в організації руху транспорту.

Як повідомляють у Комунальній корпорації «Київавтодор», ремонтні роботи охоплять ділянку між вулицею Академіка Стражеска та проспектом Відрадним. Протягом усього періоду оновлення дорожнього покриття на цій частині бульвару буде часткове обмеження руху транспорту в Києві.

У «Київавтодорі» закликають мешканців столиці, водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Також у комунальному підприємстві наголошують: під час планування своїх поїздок у цей період варто заздалегідь враховувати можливі затримки та обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути зайвих заторів. Завершення ремонтних робіт на цій ділянці бульвару заплановане на кінець серпня, після чого рух транспорту буде повністю відновлено.

Крім цього, до 10 вересня введено часткове обмеження руху транспорту в Києві вулицею Оноре де Бальзака. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Працівники КП ШЕУ Деснянського району розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці від вулиці Сержа Лифаря в напрямку вулиці Олександри Екстер. Через це пересування буде обмеженим на вказаній ділянці, що може спричинити тимчасові незручності для водіїв і пішоходів. Тому українців попереджають про зміни, на які варто звернути увагу.

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