В «Киевавтодоре» призывают жителей столицы, водителей с пониманием отнестись к временному ограничению движения транспорта в Киеве.

Ограничения движения транспорта в Киеве введены на отдельном участке дороги украинской столицы, однако изменения носят временный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте КГГА.

С 21 июля 2025 года и до конца августа на одной из ключевых магистралей столицы – бульваре Вацлава Гавела – будут продолжаться масштабные дорожные работы. В этой связи водителей предупредили о временных изменениях в организации передвижения.

Как сообщают в Коммунальной корпорации Киевавтодор, ремонтные работы охватят участок между улицей Академика Стражеско и проспектом Отрадным. В течение всего периода обновления дорожного покрытия на этой части бульвара будет частичное ограничение движения транспорта в Киеве.

В «Киевавтодоре» призывают жителей столицы, водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Также в коммунальном предприятии отмечают: во время планирования своих поездок в этот период следует заранее учитывать возможные задержки и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать лишних пробок. Завершение ремонтных работ на этом участке бульвара запланировано на конец августа, после чего движение транспорта будет полностью возобновлено.

Кроме этого, до 10 сентября введено частичное ограничение движения транспорта в Киеве по улице Оноре де Бальзака. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Работники КП ШЭУ Деснянского района приступают к текущему ремонту дорожного покрытия на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Александры Экстер. Из-за этого передвижение будет ограничено на указанном участке, что может вызвать временные неудобства для водителей и пешеходов. Поэтому украинцев предупреждают об изменениях, на которые следует обратить внимание.

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