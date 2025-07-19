Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області обґрунтовується фінансовою необхідністю забезпечення стабільної роботи підприємства, модернізації систем і дотримання нормативних вимог.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області офіційно оголошено місцевим підприємством КП "Юріївські житлово-комунальні послуги", передає Politeka.

Підприємство повідомило про зміни на своєму офіційному ресурсі.

Рішення стосується тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення, а також вартості комунікацій, пов’язаних зі збиранням і захороненням побутових відходів. Причиною перегляду вартості комунального обслуговування стало суттєве зростання витрат на енергетику, виробничі ресурси, паливо та оплату праці.

В оновленому економічному обґрунтуванні зазначено, що нові розцінки для населення передбачають 69,38 гривні за кожен кубометр поданої води та 187,53 за аналогічний обсяг відведення стічних мас. Для порівняння, раніше ці показники становили 53,06 за м³ та 164,77 м³ відповідно.

Бюджетним установам доведеться сплачувати по 72,69 гривні за постачання води та 196,46 грн за каналізаційні послуги. Для інших споживачів, включаючи бізнес, встановлено 75,99 за воду та 205,39 за каналізацію.

Також змінено тарифи на поводження з твердими побутовими відходами. Фізичні особи сплачуватимуть 67,86 грн на місяць за вивезення, а утилізація обійдеться у 174,93. Для підприємств і організацій тарифна сітка варіюється від 192,42 до 644,91 за куб, залежно від категорії користувача.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області обґрунтовується фінансовою необхідністю забезпечення стабільної роботи підприємства, модернізації систем і дотримання нормативних вимог.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: українцям пояснили, як відновити втрачену допомогу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі: ціни планують підняти в 1,6 раза, на що можуть зрости плаітжки.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: допомогу можуть припинити, названо головну причину.