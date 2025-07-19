Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области официально объявлено местным предприятием КП "Юриевские жилищно-коммунальные услуги", передает Politeka.

Предприятие сообщило об изменениях на своем официальном ресурсе.

Решение касается тарифов на централизованное водоснабжение, водоотвод, а также стоимости коммуникаций, связанных с уборкой и захоронением бытовых отходов. Причиной пересмотра стоимости коммунального обслуживания стал значительный рост затрат на энергетику, производственные ресурсы, топливо и оплату труда.

В обновленном экономическом обосновании отмечено, что новые расценки для населения предусматривают 69,38 гривны за каждый кубометр поданной воды и 187,53 за аналогичный объем отвода сточных масс. Для сравнения, ранее эти показатели составили 53,06 за м³ и 164,77 м³ соответственно.

Бюджетным учреждениям придется платить по 72,69 грн за поставку воды и 196,46 грн за канализационные услуги. Для других потребителей, включая бизнес, установлено 75,99 за воду и 205,39 за канализацию.

Также изменены тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами. Физические лица будут платить 67,86 грн. в месяц за вывоз, а утилизация обойдется в 174,93 грн. Для предприятий и организаций тарифная сетка варьируется от 192,42 до 644,91 за куб в зависимости от категории пользователя.

Повышение тарифов на коммунальные услуги Днепропетровской области обосновывается финансовой необходимостью обеспечения стабильной работы предприятия, модернизации систем и соблюдения нормативных требований.

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