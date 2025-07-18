Міська влада закликає жителів та гостей міста заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням нового графіку руху транспорту в Дніпрі.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі буде введено навихідних через планові роботи, проте він торкнеться не всіх маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила прес-сдужба Дніпровсього електротранспорта.

Починаючи з 19 липня 2025 року, у зв’язку з початком капітального ремонту трамвайної колії, що проходить через Старий міст, у місті тимчасово припиняється рух трамвайних маршрутів № 6 та № 9.

Це рішення прийнято для забезпечення безпеки пасажирів та ефективного проведення ремонтних робіт на стратегічній ділянці транспортної інфраструктури.

На період проведення робіт для збереження транспортного сполучення у місті будуть організовані додаткові автобусні маршрути та введено новий графік руху транспорту в Дніпрі.

Замість трамваїв на тимчасових напрямках курсуватимуть автобуси № 6К та № 9К. Вони забезпечуватимуть перевезення пасажирів у тих же районах, де зазвичай працюють трамваї, з урахуванням можливих об’їздів і змін в організації пересування.

Міська влада закликає жителів та гостей міста заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням нового графіку руху транспорту в Дніпрі. Тимчасові зміни діятимуть до завершення капітального ремонту, про що буде повідомлено додатково.

Тим часом змінено розклад для приміськиї поїздів. Оновлення торкнулося поїздів, що курсують між Дніпром і Чаплиним, Запоріжжям, Лозовою, Просяною та Синельниковим. Для таких рейсів, як №6110, №6122, №6124/6123, №6130, №6280, №7202 та №7206, до графіку буде додано нові короткочасні зупинки — зокрема, на платформі «207-й км». Усі зміни є тимчасовими. Після завершення технічних робіт «Укрзалізниця» планує повернути звичний розклад.

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