Жителі Харкова можуть відчути нове фінансове навантаження через підвищення тарифів на комунальні послуги, тож розбираємо цю тему детальніше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові стосується так званих "третіх платіжок", які можуть сягати понад 900 гривень, повідомляє Politeka.

Як інформують у Фейсбук Харківської філії "Газмереж", підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові означає окрему плату за технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових газових мереж.

Саме цю оплату і називають "третьою платіжкою". Вона не входить до ціни за розподіл газу, адже, згідно із законом, постачальник відповідає лише за обладнання до входу в будинок. А все, що всередині, лягає на плечі власників, співвласників або управителів житла.

Якщо говорити простіше, компанія, яка обслуговує газові мережі, бере на себе ремонт і модернізацію лише тієї частини труби, яка йде до будинку. А вже обстеження і профілактика газопроводів у під’їзді або квартирі оплачуються окремо.

Мешканці багатоквартирних будинків мають враховувати, що загальна вартість такого обслуговування визначається після огляду системи. А потім ця сума розподіляється між квартирами, де проведений газ.

У багатоповерхівках із невеликою кількістю квартир, але з великою системою труб, сума до сплати може перевищити 900 гривень. А там, де відповідні комунікації короткі, платіж може бути у межах 100 гривень.

Хороша новина полягає в тому, що платити за це доведеться не кожного місяця і навіть не щороку. Ці кошти збирають раз на 3–5 років, тобто мова йде про періодичне обстеження, а не про регулярні нарахування.

І ще один важливий момент: підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові не передбачає жодних пільг для оплати технічного обслуговування внутрішніх газових мереж. Усі витрати сплачуються у повному обсязі, незалежно від соціального статусу чи доходу мешканця.

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